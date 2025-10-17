Garlasco Riesame di Brescia annulla decreto di sequestro e perquisizione all' ex pm Venditti restituiti 9 dispositivi informatici

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025

Nel dispositivo dell’ordinanza disposta dai giudici si legge che al magistrato 72enne in pensione andranno restituiti anche i "dati eventualmente già estrapolati" dalla polizia giudiziaria sui suoi apparecchi Il Riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro a carico dell'ex procurat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garlasco riesame di brescia annulla decreto di sequestro e perquisizione all ex pm venditti restituiti 9 dispositivi informatici

Garlasco, Riesame di Brescia annulla decreto di sequestro e perquisizione all'ex pm Venditti, restituiti 9 dispositivi informatici

