Garlasco Riesame di Brescia annulla decreto di sequestro e perquisizione all' ex pm Venditti restituiti 9 dispositivi informatici
Nel dispositivo dell’ordinanza disposta dai giudici si legge che al magistrato 72enne in pensione andranno restituiti anche i "dati eventualmente già estrapolati" dalla polizia giudiziaria sui suoi apparecchi Il Riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro a carico dell'ex procurat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
