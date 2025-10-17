Garlasco | Riesame annulla il decreto di sequestro a carico dell' ex pm Venditti

AGI - Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro a carico dell'ex pm di Pavia Mario Venditti nell'inchiesta in cui è indagato per corruzione in atti giudiziari. L'ex procuratore aggiunto è accusato di essersi fatto corrompere per chiedere l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017, poi accolta da un gip. Lo sfogo dell'ex procuratore Mario Venditti. "Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro al di fuori dello stipendio", ha detto, in sostanza, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, nelle brevi dichiarazioni spontanee rese al collegio del riesame di Brescia durante l'udienza in cui ha chiesto, tramite l'avvocato Domenico Aiello, l'annullamento del decreto di perquisizione e i successivi sequestri subiti lo scorso 26 settembre nell'ambito dell'inchiesta della procura di Brescia con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari relativo al fascicolo del 2017 a carico di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Agi.it

