Garlasco Lovati ubriaco di Corona | Lo trovo geniale Malore per la madre di Sempio ricoverata

Il legale, scaricato dall'indagato, potrebbe diventare un testimone scomodo: "Non finirò ai giardinetti.". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco, Lovati "ubriaco" di Corona: "Lo trovo geniale". Malore per la madre di Sempio, ricoverata

Contenuti che potrebbero interessarti

Parla Lovati: «Cacciato dal caso Garlasco, ma non finirò ai giardinetti. Con Corona ho dei progetti» (da @Corriere) La smania di visibilità talvolta crea assuefazione e d'altronde è crudele eliminare di punto in bianco uno dei protagonisti del can can telemediati - X Vai su X

#garlasco (#pavia), l’avvocato Lovati dopo la revoca del mandato: «Con Andrea rimango in ottimi rapporti». Il 37enne indagato parla di una decisione sofferta e ribadisce la propria innocenza: «Non ho ucciso io Chiara Poggi» - facebook.com Vai su Facebook

“Eri ubriaco? Ora voglio una spiegazione!”. Garlasco, scontro totale tra gli avvocati di Sempio - Il caso Garlasco torna a infiammare il dibattito mediatico e giudiziario, dopo le dichiarazioni esplosive dell’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea ... Come scrive thesocialpost.it

Garlasco, ora Lovati riparte da Corona: "È geniale, abbiamo dei progetti" - Per l'ormai ex avvocato di Andrea Sempio si aprono nuove porte dopo la ... Segnala iltempo.it

Garlasco, Fabrizio Corona smentisce Lovati: "Tutte bugie, è uno che corrompe". E Giletti tuona: "Quindi buttiamo in caciara?" - Le versioni e le opinioni di Fabrizio Corona e l'avvocato Massimo Lovati a confronto: cosa è successo nel blocco sul delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose ... Si legge su libero.it