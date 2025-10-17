Garlasco Liborio Cataliotti nominato nuovo legale da Andrea Sempio | è stato avvocato di Wanna Marchi e Davide Lacerenza

Dopo la sua esclusione dalla difesa, Massimo Lovati ha commentato il cambio di legale: "Cataliotti più bravo di me? Lo conosco, spero faccia tesoro del mio lavoro. Bisognerà vedere se lui sogna come me." Cambio di difesa per Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nell’ambito del cas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Liborio Cataliotti nominato nuovo legale da Andrea Sempio: è stato avvocato di Wanna Marchi e Davide Lacerenza

