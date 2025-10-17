Garlasco il tribunale dà ragione a Mario Venditti | restituiti telefoni e pc all’ex procuratore di Pavia dopo i sequestri e le perquisizioni in casa

È stato annullato il decreto di sequestro e perquisizione che aveva permesso alla procura bresciana di sottrarre dall’abitazione dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti numerosi dispositivi elettronici, tra cui un telefono, tre vecchi computer e due hard disk. Secondo gli inquirenti Venditti sarebbe stato corrotto nell’ambito di due riaperture del giallo di Garlasco (nel 2017 e nel 2020), per spingere all’archiviazione della posizione di Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato. A decidere per l’annullamento è stato il tribunale del riesame di Brescia. Rimane invece il vincolo probatorio per due agende trovate nella dimora di Venditti. 🔗 Leggi su Open.online

