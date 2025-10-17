Garlasco il Riesame di Brescia annulla sequestri di pc e tablet dell' ex pm di Pavia Venditti
Secondo l'accusa, l'ex procuratore avrebbe ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
L’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, accusato di corruzione per aver archiviato troppo rapidamente la posizione di Andrea Sempio in un filone dell’indagine sul delitto di Garlasco, davanti al Riesame ha rivendicato la propria innocenza. Si è detto altresì c - facebook.com Vai su Facebook
Delitto Garlasco. “Mai preso un euro oltre al mio stipendio da magistrato”. E’ così che l’ex Procuratore Venditti si è difeso davanti al Tribunale del Riesame di Brescia durante l’udienza per discutere della revoca del decreto di perquisizione nei suoi confronti. # - X Vai su X
Garlasco, il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro a ex pm Venditti - Il Tribunale ha annullato il provvedimento eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex magistrato in un filone dell'indagine dei pm bresciani in cui è accusato di corruzione in atti ... tg24.sky.it scrive
FLASH: Garlasco, i giudici del Riesame annullano il decreto di perquisizione a carico di Venditti - Annullato il decreto di perquisizione e sequestro a carico di Mario Venditti nell'inchiesta che lo vede indagato per corruzione. Segnala affaritaliani.it
Caso Garlasco, il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro all'ex procuratore Venditti - Il tribunale del Riesame di Brescia ha accolto il ricorso, presentato dall'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, con cui chiedeva di annullare il se ... Da msn.com