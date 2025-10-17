Garlasco il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro a ex pm Venditti
Il Tribunale del Riesame di Brescia ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, con cui chiedeva di annullare il sequestro disposto lo scorso 26 settembre. Secondo l'accusa, l'ex magistrato avrebbe ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio, indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Il legale di Venditti, l'avvocato Domenico Aiello, aveva chiesto la revoca del provvedimento e ora dovrebbero quindi venir restituiti a Venditti tutti i dispositivi a lui sequestrati. Nel sequestro, disposto dalla Procura di Pavia, era stato sequestrato il cellulare, tre vecchi computer e due hard disk. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
