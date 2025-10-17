Garlasco il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro a ex pm Venditti

Tg24.sky.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, con cui chiedeva di annullare il sequestro disposto lo scorso 26 settembre.  Secondo l'accusa, l'ex magistrato avrebbe ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio, indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Il legale di Venditti, l'avvocato Domenico Aiello, aveva chiesto la revoca del provvedimento e ora dovrebbero quindi venir restituiti a Venditti tutti i dispositivi a lui sequestrati. Nel sequestro, disposto dalla Procura di Pavia, era stato sequestrato il cellulare, tre vecchi computer e due hard disk. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

garlasco il riesame di brescia annulla il decreto di sequestro a ex pm venditti

© Tg24.sky.it - Garlasco, il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro a ex pm Venditti

Leggi anche questi approfondimenti

garlasco riesame brescia annullaGarlasco: Riesame annulla il decreto di sequestro a carico dell'ex pm Venditti - Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro a carico dell'ex pm di Pavia Mario Venditti nell'inchiesta in cui è indagato per corruzione in atti ... Da msn.com

garlasco riesame brescia annullaRiesame Brescia annulla sequestro ex procuratore Venditti - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Lo riporta giornaledibrescia.it

garlasco riesame brescia annullaGarlasco, Venditti a Brescia davanti al riesame: «Mai preso un euro» - La Procura di Brescia ritiene che l’ex procuratore di Pavia sia stato corrotto dalla famiglia Sempio per archiviare la posizione di Andrea Sempio in merito all’uccisione di Chiara Poggi ... Come scrive giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Riesame Brescia Annulla