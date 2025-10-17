Garlasco il Riesame di Brescia annulla il decreto di perquisizione e sequestro all’ex pm Venditti

Repubblica.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex procuratore di Pavia è indagato per corruzione in atti giudiziari: avrebbe favorito l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. 🔗 Leggi su Repubblica.it

garlasco il riesame di brescia annulla il decreto di perquisizione e sequestro all8217ex pm venditti

© Repubblica.it - Garlasco, il Riesame di Brescia annulla il decreto di perquisizione e sequestro all’ex pm Venditti

Altri contenuti sullo stesso argomento

garlasco riesame brescia annullaGarlasco, Venditti a Brescia davanti al riesame: «Mai preso un euro» - La Procura di Brescia ritiene che l’ex procuratore di Pavia sia stato corrotto dalla famiglia Sempio per archiviare la posizione di Andrea Sempio in merito all’uccisione di Chiara Poggi ... Segnala giornaledibrescia.it

garlasco riesame brescia annullaGarlasco, il giorno del Riesame: appunti, contanti e tutte le nuove ombre sul caso Poggi - Nel caso Garlasco spuntano nuovi dettagli tra appunti, flussi di contanti e indagati eccellenti. Secondo panorama.it

garlasco riesame brescia annullaPerché la difesa di Venditti vuole l’inchiesta Garlasco a Brescia - In attesa della decisione del tribunale del Riesame che si è riservato e che ha tempo fino a sabato 18 per sciogliere la riserva sulla richiesta di dissequestro del materiale sequestrato all’ex procur ... Lo riporta giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Riesame Brescia Annulla