Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro disposto nei confronti di Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, indagato per corruzione in atti giudiziari. I giudici hanno disposto la restituzione immediata di cellulari, computer e dispositivi informatici, accogliendo la tesi difensiva secondo cui mancavano i gravi indizi e i motivi d’urgenza necessari per l’atto. L’ex magistrato è accusato di essersi fatto corrompere per favorire, nel 2017, l’archiviazione di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. “Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro al di fuori dello stipendio”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Garlasco, il Riesame boccia la procura: restituiti i dispositivi all’ex pm Venditti