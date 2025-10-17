garlasco il riesame annulla perquisizione a venditti ecco cosa resta sequestrato

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro e perquisizione, eseguito lo scorso 26 settembre, nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. L'ex pm è indagato dalla procura bresciana con l'ipotesi di reato per corruzione in atti giudiziari nell'ambito del fascicolo a carico di Andrea Sempio. Tra i dispositivi restituiti ci sono tre I-phone, due I-pad e due pc portatili, uno dei quali contrassegnato con il sigillo della procura di Pavia " beni mobili ". Mentre restano sotto sequesto due agende cartacee, una risalente al 2017 e l'altra al 2023. Il legale di Venditti: "Giustizia-show". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

