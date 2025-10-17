Garlasco il riesame annulla perquisizione a Venditti Ecco cosa resta sequestrato

Ilgiornale.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro e perquisizione, eseguito lo scorso 26 settembre, nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. L'ex pm è indagato dalla procura bresciana con l'ipotesi di reato per corruzione in atti giudiziari nell'ambito del fascicolo a carico di Andrea Sempio. Tra i dispositivi restituiti ci sono tre I-phone, due I-pad e due pc portatili, uno dei quali contrassegnato con il sigillo della procura di Pavia " beni mobili ". Mentre restano sotto sequesto due agende cartacee, una risalente al 2017 e l'altra al 2023. Il legale di Venditti: "Giustizia-show". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

garlasco il riesame annulla perquisizione a venditti ecco cosa resta sequestrato

© Ilgiornale.it - Garlasco, il riesame annulla perquisizione a Venditti. Ecco cosa resta sequestrato

Scopri altri approfondimenti

garlasco riesame annulla perquisizioneFLASH: Garlasco, i giudici del Riesame annullano il decreto di perquisizione a carico di Venditti - Annullato il decreto di perquisizione e sequestro a carico di Mario Venditti nell'inchiesta che lo vede indagato per corruzione. Da affaritaliani.it

garlasco riesame annulla perquisizioneGarlasco, il Riesame di Brescia annulla il sequestro ai danni di Venditti - Nel sequestro, disposto dalla Procura di Pavia, erano stati sequestrati il cellulare, tre vecchi computer e due hard disk ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

garlasco riesame annulla perquisizioneGarlasco: Riesame annulla il decreto di sequestro a carico dell'ex pm Venditti - Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro a carico dell'ex pm di Pavia Mario Venditti nell'inchiesta in cui è indagato per corruzione in atti giudi ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Riesame Annulla Perquisizione