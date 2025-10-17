La procura di Pavia lavora nel silenzio delle indagini: tutto è secretato nell'inchiesta sull' omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, solo le informazioni che emergono dall'incidente probatorio, e nemmeno tutte, vengono rese note. Il resto è posto sotto segreto istruttorio fino alla chiusura delle indagini. Gli uomini guidati da Fabio Napoleone sono al lavoro per verificare l'esistenza di una possibile verità alternativa a quella passata in giudicato con la condanna di Alberto Stasi: devono verificare eventuali nuovi elementi o elementi che possono avere una nuova lettura. Nel frattempo l'attenzione dell'opinione pubblica sul caso resta altissima e in tanti programmi televisivi si vanno a riguardare e analizzare, anche con il contributo di esperti e consulenti delle parti, i verbali del passato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, il giallo della collana sul divano mai repertata