Garlasco il giallo della collana sul divano mai repertata

Ilgiornale.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Pavia lavora nel silenzio delle indagini: tutto è secretato nell'inchiesta sull' omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, solo le informazioni che emergono dall'incidente probatorio, e nemmeno tutte, vengono rese note. Il resto è posto sotto segreto istruttorio fino alla chiusura delle indagini. Gli uomini guidati da Fabio Napoleone sono al lavoro per verificare l'esistenza di una possibile verità alternativa a quella passata in giudicato con la condanna di Alberto Stasi: devono verificare eventuali nuovi elementi o elementi che possono avere una nuova lettura. Nel frattempo l'attenzione dell'opinione pubblica sul caso resta altissima e in tanti programmi televisivi si vanno a riguardare e analizzare, anche con il contributo di esperti e consulenti delle parti, i verbali del passato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

garlasco il giallo della collana sul divano mai repertata

© Ilgiornale.it - Garlasco, il giallo della collana sul divano mai repertata

Contenuti che potrebbero interessarti

garlasco giallo collana divanoGARLASCO, LUIGI GRIMALDI HA SCOPERTO LA COLLANINA DI CUOIO FOTOGRAFATA SUL DIVANO DELLA SCENA DEL CRIMINE. DI CHI ERA? - GARLASCO, LUIGI GRIMALDI HA SCOPERTO LA COLLANINA DI CUOIO FOTOGRAFATA SUL DIVANO DELLA SCENA DEL CRIMINE. Lo riporta politicamentecorretto.com

Delitto di Garlasco, “impronte sul pigiama potevano essere esaminate”/ Il giallo della mano insanguinata - In attesa di capire che cosa abbia scoperto di nuovo la nuova indagine sul delitto di Garlasco, sono emersi altri errori del passato. Segnala ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, indagato procuratore Venditti: perquisita la casa/ Ipotesi di corruzione dei Sempio - Il giallo di Garlasco con le perquisizioni di stamane nei confronti dell'ex procuratore capo di Pavia, Venditti e non solo: ecco cosa sta accadendo Possibile svolta per quanto riguarda la nuova ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Giallo Collana Divano