Garlasco ex pm Pavia Venditti | Riesame Brescia annulla sequestro

Tgcom24.mediaset.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l'accusa, l'ex procuratore avrebbe ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

garlasco ex pm pavia venditti riesame brescia annulla sequestro

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, ex pm Pavia Venditti: Riesame Brescia annulla sequestro

Leggi anche questi approfondimenti

garlasco ex pm paviaGarlasco, annullato sequestro a Mario Venditti: restituito il cellulare all’ex pm indagato per corruzione - Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il sequestro del cellulare e dei pc nei confronti di Mario Venditti, l'ex pm di Pavia accusato di corruzione ... fanpage.it scrive

garlasco ex pm paviaGarlasco, annullato il decreto di perquisizione e sequestro all’ex pm Mario Venditti - ll Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro e perquisizione eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in un ... Scrive msn.com

garlasco ex pm paviaGarlasco, il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro a ex pm Venditti - Il Tribunale ha annullato il provvedimento eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex magistrato in un filone dell'indagine dei pm bresciani in cui è accusato di corruzione in atti ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Ex Pm Pavia