Garlasco ex pm Pavia Venditti | Riesame Brescia annulla sequestro

Secondo l'accusa, l'ex procuratore avrebbe ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, ex pm Pavia Venditti: Riesame Brescia annulla sequestro

Leggi anche questi approfondimenti

Delitto di Garlasco, malore per la madre di Andrea Sempio: ricoverata al San Matteo di Pavia #garlasco #andreasempio #16ottobre - X Vai su X

#garlasco (#pavia), l’avvocato Lovati dopo la revoca del mandato: «Con Andrea rimango in ottimi rapporti». Il 37enne indagato parla di una decisione sofferta e ribadisce la propria innocenza: «Non ho ucciso io Chiara Poggi» - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, annullato sequestro a Mario Venditti: restituito il cellulare all’ex pm indagato per corruzione - Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il sequestro del cellulare e dei pc nei confronti di Mario Venditti, l'ex pm di Pavia accusato di corruzione ... fanpage.it scrive

Garlasco, annullato il decreto di perquisizione e sequestro all’ex pm Mario Venditti - ll Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro e perquisizione eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in un ... Scrive msn.com

Garlasco, il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro a ex pm Venditti - Il Tribunale ha annullato il provvedimento eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex magistrato in un filone dell'indagine dei pm bresciani in cui è accusato di corruzione in atti ... Si legge su tg24.sky.it