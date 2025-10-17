Garlasco ennesimo colpo di scena | Taormina rifiuta la difesa di Sempio Crescono i sospetti su cosa successe a Chiara Poggi
Ogni volta che si pensa che il caso Garlasco abbia detto tutto, ne riemerge un frammento. Una voce, una perizia, un nome. Stavolta, quel nome è pesante: Carlo Taormina. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Ignoto X su La7, Andrea Sempio — l’amico del fratello di Chiara Poggi finito nel nuovo filone d’indagine riaperto dalla Procura di Brescia — avrebbe tentato di contattare il penalista romano, figura di primo piano del diritto penale e volto noto dei processi che hanno segnato la cronaca italiana, da Cogne al caso Marta Russo, fino al dramma di Ustica. Il tentativo, però, si è infranto su un “no” deciso. 🔗 Leggi su Panorama.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ennesimo capitolo a margine della nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco - facebook.com Vai su Facebook
Ennesimo colpo di scena, che ne pensate? Garlasco, Garofano molla Sempio? Perché può cambiare tutto - X Vai su X
Garlasco, malore per la mamma di Sempio/ Come sta? Daniela Ferrari ricoverata in ospedale - Garlasco, malore per la mamma di Sempio: Daniela Ferrari sta bene, ma è ricoverata per escludere problemi neurologici ... Lo riporta ilsussidiario.net
Delitto di Garlasco, l’impronta che può cambiare la storia dell’omicidio Chiara Poggi - Un colpo di scena per quanto riguarda il delitto di Garlasco potrebbe cambiare la storia dell'omicidio. newsmondo.it scrive
Garlasco, ennesimo colpo di scena: "Dna sulle unghie di Chiara valido". Ora il confronto con quello di Sempio - Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex pm di Pavia Mario Venditti, accusato di corruzione, arriva anche il ... Scrive affaritaliani.it