Garlasco ennesimo colpo di scena | Taormina rifiuta la difesa di Sempio Crescono i sospetti su cosa successe a Chiara Poggi

Ogni volta che si pensa che il caso Garlasco abbia detto tutto, ne riemerge un frammento. Una voce, una perizia, un nome. Stavolta, quel nome è pesante: Carlo Taormina. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Ignoto X su La7, Andrea Sempio — l’amico del fratello di Chiara Poggi finito nel nuovo filone d’indagine riaperto dalla Procura di Brescia — avrebbe tentato di contattare il penalista romano, figura di primo piano del diritto penale e volto noto dei processi che hanno segnato la cronaca italiana, da Cogne al caso Marta Russo, fino al dramma di Ustica. Il tentativo, però, si è infranto su un “no” deciso. 🔗 Leggi su Panorama.it

