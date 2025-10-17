Garlasco chi è Liborio Cataliotti nuovo avvocato di Andrea Sempio | da Wanna Marchi a Saman i casi seguiti

Andrea Sempio ha sostituito il suo avvocato, Massimo Lovati, con Liborio Cataliotti, famoso per aver difeso, tra gli altri, Wanna Marchi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, chi è Liborio Cataliotti nuovo avvocato di Andrea Sempio: da Wanna Marchi a Saman, i casi seguiti

