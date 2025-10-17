Garlasco annullato sequestro a Mario Venditti | restituito il cellulare all'ex pm indagato per corruzione

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il sequestro del cellulare e dei pc nei confronti di Mario Venditti, l'ex pm di Pavia accusato di corruzione in atti d'ufficio per aver favorito l'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, l'attuale indagato per il delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

