Garlasco annullato il decreto di perquisizione e sequestro all’ex pm Venditti

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha disposto l'annullamento del decreto di perquisizione e sequestro nei confronti dell'ex pubblico ministero di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari. La decisione accoglie il ricorso avanzato dal legale di Venditti, che aveva contestato il provvedimento emesso il 26 settembre scorso. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'ex procuratore aggiunto avrebbe agevolato nel 2017 la richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, nuovamente sotto indagine per l'omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio (Ansa). La Procura di Pavia sostiene che Venditti avrebbe ricevuto somme di denaro in cambio della richiesta di archiviazione, ipotesi nata da un appunto del padre di Sempio in cui comparivano la cifra «20.

