Garlasco annullato decreto di sequestro contro Venditti | analizzate solo due agendine
A seguito della decisione dei giudici, quindi, è prevista la restituzione all'ex magistrato di due iPhone, due IPad, due pc, uno del Casinò di Campione d'Italia di cui Venditti era presidente e un altro della Procura di Pavia nella quale lavorava. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
