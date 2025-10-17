Garlasco annullato decreto di sequestro contro Venditti | analizzate solo due agendine

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito della decisione dei giudici, quindi, è prevista la restituzione all'ex magistrato di due iPhone, due IPad, due pc, uno del Casinò di Campione d'Italia di cui Venditti era presidente e un altro della Procura di Pavia nella quale lavorava. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

garlasco annullato decreto di sequestro contro venditti analizzate solo due agendine

© Ildifforme.it - Garlasco, annullato decreto di sequestro contro Venditti: analizzate solo due agendine

