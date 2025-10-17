Garlasco Andrea Sempio sceglie Liborio Cataliotti come nuovo avvocato | ha difeso Vanna Marchi e Davide Lacerenza
Nuovo colpo di scena nel caso Garlasco. Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso per la morte di Chiara Poggi, ha scelto un nuovo legale: l’avvocato Liborio Cataliotti. La decisione arriva dopo la revoca del mandato a Massimo Lovati, avvenuta nei giorni scorsi in seguito a una rottura tra i due. Sempio ha così messo fine a un rapporto professionale che durava da anni, optando per un volto noto del foro di Reggio Emilia, protagonista di numerosi processi mediatici. Chi è Liborio Cataliotti. Sessantanove anni, Liborio Cataliotti è un nome conosciuto nella cronaca giudiziaria italiana. Ha seguito in prima persona processi di grande risonanza, dal caso Calcioscommesse alla vicenda Stamina, fino all’inchiesta sugli appalti del Comune di Reggio Emilia e al processo per l’omicidio di Saman Abbas. 🔗 Leggi su Panorama.it
