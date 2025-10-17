Garlasco Andrea Sempio sceglie Liborio Cataliotti | chi è l’avvocato che difese tra gli altri Wanna Marchi

Il nuovo avvocato di Andrea Sempio è Liborio Cataliotti, noto per aver difeso in passato Wanna Marchi. Di recente, Cataliotti ha inoltre assunto la difesa di Stefania Nobile e dell’ex compagno Davide Lacerenza nell’indagine milanese sulla cosiddetta Gintoneria. Docente all’Università di Parma e 58 anni, l’avvocato lavorerà ora insieme alla collega Angela Taccia, avvocata e amica di lunga data di Sempio. Secondo quanto ricostruito ieri dal programma Ignoto X, condotto da Pino Rinaldi su La7, Sempio aveva inizialmente contattato l’avvocato Carlo Taormina, che però ha declinato l’incarico. Le perplessità attorno alla nomina di Taormina. 🔗 Leggi su Open.online

