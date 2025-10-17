Garlasco Andrea Sempio nomina l’avvocato Liborio Cataliotti Vannoni Stamina e Wanna Marchi tra gli assistiti in passato

Dopo aver deciso di non avvalersi più del lavoro di Massimo Lovati, Andrea Sempio ha scelto come nuovo avvocato Liborio Cataliotti. Il 37enne è accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso “con ignoti o con Stasi”, come da capo di imputazione. Il legale del foro di Reggio Emilia, 59 anni, è stato lo storico difensore di Vanna Marchi e assiste ancora oggi la figlia Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza nel procedimento in corso a Milano sulla ‘Gintoneria’ che dovrebbe chiudersi in settimana con un patteggiamento. Tra i casi che lo hanno reso celebre la difesa di Davide Vannoni nella controversa vicenda del ‘metodo Stamina’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Andrea Sempio nomina l’avvocato Liborio Cataliotti. Vannoni (Stamina) e Wanna Marchi tra gli assistiti in passato

Scopri altri approfondimenti

MattinaRai1. . Garlasco: a #StorieItaliane le ultime notizie sulla ricostruzione degli spostamenti di Andrea Sempio e i dubbi sullo scontrino del parcheggio utilizzato come prova della sua presenza a Vigevano il giorno del delitto. - facebook.com Vai su Facebook

Delitto #Garlasco, madre di Andrea Sempio in ospedale per accertamenti - X Vai su X

Delitto di Garlasco, chi il nuovo avvocato di Andrea Sempio dopo Lovati? Carlo Taormina avrebbe rifiutato - Andrea Sempio cambia avvocato dopo l’addio a Massimo Lovati per divergenze di strategia. Secondo virgilio.it

Garlasco, Sempio revoca mandato a Lovati: quando arriva la nuova nomina - Andrea Sempio ha revocato il mandato al suo difensore, avvocato Massimo Lovati. Lo riporta iltempo.it

Garlasco, Liborio Cataliotti è il nuovo avvocato di Sempio. Ha difeso Vanna Marchi - L'indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi ha rotto gli indugi e ha annunciato il sostituto di Massimo ... Secondo msn.com