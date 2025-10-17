Garlasco Andrea Sempio nomina il nuovo legale | è Liborio Cataliotti seguì anche Wanna Marchi

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come annunciato, oggi Andrea Sempio ha rivelato il nome del nuovo avvocato che lo seguirà nell’iter delle indagini sul caso di Garlasco. Si tratta di Liborio Cataliotti, 59enne originario del reggiano, che è stato in passato avvocato di Wanna Marchi, dello zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, e di Davide Vannoni, promotore del trattamento Stamina. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

