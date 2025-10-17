Garlasco Andrea Sempio ha scelto il nuovo avvocato

Dopo aver salutato Massimo Lovati, Andrea Sempio ha scelto il nuovo avvocato che lo difenderà durante l’indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Si tratta di Liborio Cataliotti, 59enne di Reggio Emilia. Non si tratta di un nome qualsiasi. Cataliotti, infatti, è lo storico avvocato che ha difeso Wanna Marchi e ancora oggi assiste la figlia di lei, Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza nel procedimento sulla Gintoneria, che a breve dovrebbe concludersi con il patteggiamento. Il legale affiancherà l’avvocata Angela Taccia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Garlasco, Andrea Sempio ha scelto il nuovo avvocato

Approfondisci con queste news

MattinaRai1. . Garlasco: a #StorieItaliane le ultime notizie sulla ricostruzione degli spostamenti di Andrea Sempio e i dubbi sullo scontrino del parcheggio utilizzato come prova della sua presenza a Vigevano il giorno del delitto. - facebook.com Vai su Facebook

Delitto #Garlasco, madre di Andrea Sempio in ospedale per accertamenti - X Vai su X

Garlasco, Sempio ha scelto l'avvocato: difese Wanna Marchi e lo zio di Saman - È Liborio Cataliotti il nuovo avvocato di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi a Garlasco. Riporta iltempo.it

Garlasco, Andrea Sempio sceglie Liborio Cataliotti come nuovo avvocato: ha difeso Vanna Marchi e Davide Lacerenza - Andrea Sempio affida la difesa a Liborio Cataliotti, legale noto per i casi Vanna Marchi e Saman. Secondo panorama.it

Garlasco: Sempio ha scelto Liborio Cataliotti, già avvocato di Wanna Marchi e Lacerenza - La decisione della famiglia Sempio: Cataliotti, già difensore di Wanna Marchi e Davide Vannoni, affiancherà l’avvocata Angela Taccia nella nuova ... Riporta affaritaliani.it