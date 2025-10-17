Garanzia Silvana Stanco | argento ai Mondiali nel trap dopo quello alle Olimpiadi

La finale del trap individuale femminile consegna all’Italia il primo argento in una specialità olimpica (il terzo complessivo considerando quelli ottenuti nelle classifiche a squadre di skeet maschile e trap femminile) ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, grazie al secondo posto di Silvana Maria Stanco. L’azzurra chiude alla piazza d’onore l’ultimo atto e conquista lo stesso metallo vinto lo scorso anno alle Olimpiadi di Parigi 2024: per Stanco si tratta della seconda medaglia individuale iridata dopo il bronzo di Changwon 2018. Nella consueta finale a sei la prima a salutare la compagnia è la lusitana Ines De Barros, che esce di scena a metà gara chiudendo sesta con lo score di 1725. 🔗 Leggi su Oasport.it

