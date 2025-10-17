GABRIELE FERRIERI PRESIDENTE ANGI A AGORA SU RAI TRE | L’ITALIA PUÒ ESSERE LEADER NELLA TRANSIZIONE DIGITALE GRAZIE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ETICA E INNOVATIVA
Roma, 17 ottobre 2025 – Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), è intervenuto questa mattina nella trasmissione “Agora” su Rai Tre, condotta da Marco Cassese, per commentare il successo della IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, tenutosi a Torino lo scorso weekend. Durante l’intervista, Ferrieri ha sottolineato il ruolo cruciale dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale nel futuro del Paese, con un focus su applicazioni etiche e benefici per la società.”È stata un’edizione straordinaria, molto partecipata”, ha dichiarato Ferrieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
