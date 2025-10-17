Gabriela Trandafir uccisa dal marito la denuncia mai raccolta | Il carabiniere mi ha detto di sparire

Fanpage.it ha visionato in esclusiva la lettera scritta da Gabriela Trandafir poco prima del femminicidio del 13 ottobre del 2022, quando la donna fu uccisa a fucilate insieme alla figlia Renata Trandafir dal marito Salvatore Montefusco. La donna aveva consegnato al luogotenente dei carabinieri di Castelfranco Emilia una denuncia scritta a mano. L'uomo andrà a processo il 20 gennaio per rifiuto o omissione di atti d'ufficio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

