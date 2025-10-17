Futuro Nico Paz l’addio al Como sembra scritto | il suo futuro è chiaro

Il futuro di Nico Paz sembra già scritto. Il centrocampista argentino del Como, protagonista in Serie A, è destinato a tornare al Real Madrid al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club spagnolo avrebbe già deciso di esercitare la clausola di recompra, respingendo proposte da 65-70 milioni di euro arrivate da squadre di Premier League. Una scelta che conferma la volontà di riportare a casa uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Dalla Serie A al sogno di Madrid. A Como, Paz ha trovato spazio, fiducia e la possibilità di mostrare il suo talento in un campionato competitivo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Futuro Nico Paz, l’addio al Como sembra scritto: il suo futuro è chiaro

