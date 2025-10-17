Fusione BPER-Popolare di Sondrio | 90 sportelli accorpati e 800 uscite

Entra nel vivo la fusione per incorporazione fra BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio, dopo l’indiscusso successo dell’ offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Pop Sondrio da BPER, chiusasi con adesioni all’80,69% del capitale sociale, e la nomina di un nuovo management che rispecchiasse la nuova proprietà in occasione dell’ultima assemblea di metà settembre. Avviato l’iter di integrazione delle due banche. BPER e Banca Popolare di Sondrio hanno annunciato che “sono in corso le attività propedeutiche per la realizzazione dell’operazione avente ad oggetto la fusione per incorporazione di BP Sondrio in BPER”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

