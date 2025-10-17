Fusione BPER-Popolare di Sondrio | 90 sportelli accorpati e 800 uscite

Quifinanza.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entra nel vivo la  fusione  per incorporazione fra  BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio, dopo l’indiscusso successo dell’ offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS)   volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Pop Sondrio da BPER, chiusasi con adesioni all’80,69% del capitale sociale, e la nomina di un nuovo management che rispecchiasse la nuova proprietà in occasione dell’ultima assemblea di metà settembre. Avviato l’iter di integrazione delle due banche. BPER e Banca Popolare di Sondrio hanno annunciato che “sono in corso le attività propedeutiche  per la realizzazione dell’operazione avente ad oggetto la  fusione per incorporazione  di BP Sondrio in BPER”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

fusione bper popolare di sondrio 90 sportelli accorpati e 800 uscite

© Quifinanza.it - Fusione BPER-Popolare di Sondrio: 90 sportelli accorpati e 800 uscite

Argomenti simili trattati di recente

fusione bper popolare sondrioFusione Bper-Sondrio ai cda del 5 novembre. Accorpate 90 filiali - Il progetto di fusione della Banca Popolare di Sondrio in Bper sarà sottoposto ai consigli delle due banche il prossimo 5 novembre, giorno in cui è già in ... Da ilmattino.it

fusione bper popolare sondrioFusione Bper-Popolare di Sondrio: in cda il 5 novembre. In uscita 800 dipendenti - Previsto il taglio di 90 sportelli e un piano di uscite su base volontaria ... Si legge su rainews.it

fusione bper popolare sondrioBper-Sondrio, con la fusione 800 uscite e 90 filiali in meno - La road map prevede che già il prossimo 5 novembre i cda delle due banche procederanno all’approvazione del progetto di integrazione ... Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Fusione Bper Popolare Sondrio