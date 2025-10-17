Furto nella gioielleria Rosy Jewels a Mugnano | ladri in fuga con monili e orologi
Ancora ladri scatenati nell’area nord di Napoli. Nella notte si è consumato un furto ai danni della gioielleria Rosy Jewels, di via Roma, a Mugnano. L’allarme è scattato alle 4.37, e i titolari si sono subito recati sul posto, trovando già carabinieri e vigilanza privata sul luogo. Furto nella gioielleria “Rosy Jewels” a Mugnano: ladri in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
