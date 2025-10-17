Furto nella casa di riposo Deruba anziano ospite infermiere denunciato
Ruba la catenina a un paziente della casa di riposo in cui lavora, ma viene scoperto proprio mentre cerca di rivenderla a un Compro oro. A finire nei guai è stato un infermiere 31enne, scoperto dalla polizia di Stato e denunciato per furto, ricettazione e autoriciclaggio. Gli uomini della squadra mobile hanno così potuto recuperare e restituire l’oggetto prezioso in tempi da record a un uomo di 90 anni, ospite della struttura della città. L’attività investigativa, avviata immediatamente dopo la denuncia, ha portato all’individuazione di un infermiere in servizio nella stessa casa di riposo, colto sul fatto, come accennato, proprio mentre tentava di rivendere la catenina in un negozio del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
