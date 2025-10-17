Furto nella casa di riposo Deruba anziano ospite infermiere denunciato

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ruba la catenina a un paziente della casa di riposo in cui lavora, ma viene scoperto proprio mentre cerca di rivenderla a un Compro oro. A finire nei guai è stato un infermiere 31enne, scoperto dalla polizia di Stato e denunciato per furto, ricettazione e autoriciclaggio. Gli uomini della squadra mobile hanno così potuto recuperare e restituire l’oggetto prezioso in tempi da record a un uomo di 90 anni, ospite della struttura della città. L’attività investigativa, avviata immediatamente dopo la denuncia, ha portato all’individuazione di un infermiere in servizio nella stessa casa di riposo, colto sul fatto, come accennato, proprio mentre tentava di rivendere la catenina in un negozio del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

furto nella casa di riposo deruba anziano ospite infermiere denunciato

© Ilrestodelcarlino.it - Furto nella casa di riposo. Deruba anziano ospite, infermiere denunciato

News recenti che potrebbero piacerti

Furto in casa del rapper Gianni Bismark. Le storie su Instagram a un evento danno il via libera ai ladri - I ladri sono entrati nell'abitazione del 34enne romano intorno alle 22. Lo riporta romatoday.it

Colpo da mezzo milione di euro: l’ex ballerino Giuseppe Carbone derubato dagli specialisti dei furti in casa - 30, l’amministratore di condominio dello stabile in cui vive in zona Centrale l’ha ... Lo riporta ilgiorno.it

furto casa riposo derubaTerni, assalta la casa di riposo del centro, ruba i telefonini di due anziani ospiti e ne ferisce uno: arrestato - Assalta una casa di riposo del centro e lo fa senza un briciolo di cuore solo per rubare due telefonini ad altrettanti anziani ospiti. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Furto Casa Riposo Deruba