Furto di pc al liceo carcere bis per il Lupin delle scuole

Casertanews.it | 17 ott 2025

Torna in carcere Nicola Macchione, 27enne di Trentola Ducenta, responsabile del furto di pc, cellulari e materiale elettronico all’interno dell’Istituto Scolastico 'Domenico Cirillo' in via Colonna ad Aversa. Il gip Fabrizio Forte del Tribunale di Napoli Nord ha disposto l’aggravamento della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

