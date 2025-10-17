Furto di pc al liceo carcere bis per il Lupin delle scuole
Torna in carcere Nicola Macchione, 27enne di Trentola Ducenta, responsabile del furto di pc, cellulari e materiale elettronico all’interno dell’Istituto Scolastico 'Domenico Cirillo' in via Colonna ad Aversa. Il gip Fabrizio Forte del Tribunale di Napoli Nord ha disposto l’aggravamento della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha denunciato per furto ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti un cittadino verbanese di 49 anni. L’uomo, dopo aver sottratto da un’autovettura parcheggiata all’interno dell’area parcheggio del liceo - facebook.com Vai su Facebook
Furto al liceo Gandini: scassinata la macchinetta del caffè - Dopo i recenti colpi al liceo Novello di Codogno e alla scuola media Griffini di Casalpusterlengo, mercoledì sera 24 ... Lo riporta ilgiorno.it
Furto al liceo Segrè di Mugnano: danneggiati cavi di rame e rubato un altoparlante - Ignoti si sono introdotti nella sede della succursale del liceo Scientifico "Segrè", situata in via Crispi. ilmattino.it scrive