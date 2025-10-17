furto del bracciale con abbraccio denunciati due trentenni

Quella donna lo aveva avvicinato per strada e si era presentata come la nuova vicina di casa poi, dopo alcuni convenevoli, lo aveva salutato con un abbraccio. L’anziano non aveva notato nulla di strano finché, al rientro a casa, non si era accorto che dal polso era sparito il bracciale in oro che portava. Così l’uomo si era recato dai carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Durbecco a raccontare tutto e, dopo alcuni giorni, i militari hanno denunciato due trentenni, un uomo e una donna di origini straniere, ritenuti essere i presunti autori del furto del monile con la cosiddetta “ tecnica dell’abbraccio ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

