Furto del bracciale con abbraccio Denunciati due trentenni
Quella donna lo aveva avvicinato per strada e si era presentata come la nuova vicina di casa poi, dopo alcuni convenevoli, lo aveva salutato con un abbraccio. L’anziano non aveva notato nulla di strano finché, al rientro a casa, non si era accorto che dal polso era sparito il bracciale in oro che portava. Così l’uomo si era recato dai carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Durbecco a raccontare tutto e, dopo alcuni giorni, i militari hanno denunciato due trentenni, un uomo e una donna di origini straniere, ritenuti essere i presunti autori del furto del monile con la cosiddetta “ tecnica dell’abbraccio ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Marsala, arrestati 2 uomini per furto con strappo ai danni di un’anziana Due uomini di Marsala sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per furto in abitazione e furto con strappo aggravati. Il reato è stato commesso lo - facebook.com Vai su Facebook
Furto all’ATM di Bucaletto: quattro arresti domiciliari con braccialetto elettronico - X Vai su X
Con la “tecnica dell’abbraccio” rubano un bracciale ad un anziano di Faenza. Carabinieri denunciano due persone - Due 30enni sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco, per aver ribato un bracciale con la “tecnica dell’abbraccio” ... Da ravennanotizie.it
Furto con la “tecnica dell’abbraccio”: denunciati due trentenni - I Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno denunciato due persone, un uomo e una donna di circa trent’anni, entrambi di origini straniere, ritenuti responsabili di un furto aggravato m ... Lo riporta ravennawebtv.it
Furto con la “tecnica dell’abbraccio” a Faenza: denunciati due trentenni - I Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco, nei giorni scorsi hanno denunciato due 30enni, un uomo ed una donna di origini straniere, ritenuti essere i presunti autori di un furto di un ... Da ravenna24ore.it