Furto d' auto a Viterbo ladri in fuga inseguiti da carabinieri e proprietario | VIDEO

Viterbotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli rubano l'auto, allerta i carabinieri e insegue i ladri insieme a loro. Filmando tutto. Il furto della macchina è avvenuto in via Cavour, in pieno centro storico di Viterbo, la notte del 4 ottobre.Il proprietario della macchina ha contattato la centrale operativa dell'Arma, che ha prontamente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

