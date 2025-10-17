Furto con strappo sul treno 4 giovani arrestati a Paderno Dugnano ritrovata la refurtiva
Paura ieri pomeriggio a bordo di un treno della linea Milano Cadorna–LentateCamnago, dove un ragazzo di 18 anni è stato aggredito e derubato della collana d’oro che portava al collo. L’episodio è avvenuto poco prima dell’arrivo alla stazione di Paderno Dugnano, dove i quattro autori del furto sono poi scesi per tentare la fuga. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
