Furti e truffe scatta l’allerta tra i cittadini

Torna l’allarme tra la popolazione a Matelica a seguito di alcuni casi di furto nelle abitazioni, sfruttando in molti casi il buio per dileguarsi. Le prime segnalazioni sono arrivate a inizio settimana, quando alcuni abitanti del quartiere di Regina Pacis, rientrando a casa dopo le 18, hanno dovuto constatare la visita dei topi di appartamento. Negli stessi giorni sono stati anche segnalati alle autorità alcuni casi di individui sospetti che si sono aggirati per le abitazioni, sostenendo di essere stati inviati per la lettura dei contatori. Immediatamente è scattato il tam tam sui social, con l’invito ad alzare il livello di guardia verso sconosciuti che gironzolino tra le palazzine o si presentino alla porta con le più improbabili giustificazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furti e truffe, scatta l’allerta tra i cittadini

