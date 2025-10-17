Furti all' ospedale di Viterbo rubati farmaci salvavita per 500mila euro | arrestato un 54enne

Furto di farmaci salvavita per 500mila euro all'ospedale di Viterbo, secondo arresto della polizia che sei mesi fa aveva già messo le manette a un 57enne. Questa volta a finire in carcere è un 54enne campano. “Pluripregiudicato - viene descritto dalla questura -, è ritenuto responsabile dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

