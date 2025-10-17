Furti ai locali commerciali revocati i domiciliari Venute meno le esigenze cautelari

Casertanews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Seconda Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di A. F., 45 anni, residente a Mondragone.Era stato arrestato nel maggio 2025 in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Furti di veicoli in aumentano e boom per commerciali - Sono numeri che parlano di furti d'auto in aumento, quelli rivelati dal 'Dossier sui Furti di veicoli 2025', elaborato da LoJack Italia, società specializzata in soluzioni telematiche per l'automotive ... Come scrive ansa.it

Raffica di furti nei locali. Due giovani identificati: denunciati dai carabinieri - Due giovani del posto sono stati denunciati per furto, ma le indagini vanno avanti e potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Riporta lanazione.it

Furti in piena notte. Presi di mira due locali - PONTEDERADue note attività commerciali della Bianca sono state prese di mira ieri notte dai ladri. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Furti Locali Commerciali Revocati