Furti ai locali commerciali revocati i domiciliari Venute meno le esigenze cautelari
La Seconda Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di A. F., 45 anni, residente a Mondragone.Era stato arrestato nel maggio 2025 in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Locali danneggiati da furti e atti vandalici: dal 15 ottobre al via le domande di contributo - facebook.com Vai su Facebook
Taranto, raffica di furti nei locali del centro: ladro seriale rischia il carcere - X Vai su X
Furti di veicoli in aumentano e boom per commerciali - Sono numeri che parlano di furti d'auto in aumento, quelli rivelati dal 'Dossier sui Furti di veicoli 2025', elaborato da LoJack Italia, società specializzata in soluzioni telematiche per l'automotive ... Come scrive ansa.it
Raffica di furti nei locali. Due giovani identificati: denunciati dai carabinieri - Due giovani del posto sono stati denunciati per furto, ma le indagini vanno avanti e potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Riporta lanazione.it
Furti in piena notte. Presi di mira due locali - PONTEDERADue note attività commerciali della Bianca sono state prese di mira ieri notte dai ladri. Lo riporta lanazione.it