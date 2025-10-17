Furti a Mortara e Pietra de' Giorgi | case a soqquadro per magri bottini

Pavia, 17 ottobre 2025 - Due furti in abitazioni, in due zone diverse della provincia, in Lomellina e Oltrepò pavese, con il comune denominatore delle case messe completamente a soqquadro, per dei magri bottini. A Mortara, in via Balduzzi, i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, sono intervenuti per il sopralluogo verso le 21 di ieri, giovedì 16 ottobre, chiamati dai padroni di casa quando hanno scoperto il furto, al loro rientro in serata. Ignoti ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per tutto il pomeriggio, dalle 15 circa, per introdursi nell'abitazione, una casa indipendente, forzando la porta finestra della sala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

