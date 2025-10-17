Furgone in fiamme nella notte a Santa Maria a Monte
Notte di paura in via Querce, a Santa Maria a Monte, dove intorno alle 2 un furgone alimentato a metano è stato avvolto dalle fiamme, coinvolgendo anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze accanto a un magazzino.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Pisa, che con due mezzi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
