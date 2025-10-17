Furfaro e il voto toscano | Uniti si vince ma non basta Ora serve un’idea di Paese

Lanazione.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 17 ottobre 2025 –  Onorevole Marco Furfaro, la vittoria in Toscana con il 54% è merito del campo largo o avreste potuto farcela da soli? «Solo politici privilegiati, che giudicano il mondo dal divano, possono pensare di farcela da soli. Il merito di questa vittoria straordinaria è di un lavoro collettivo, non di un’operazione politicista. Abbiamo costruito una coalizione larga e credibile, capace di tenere insieme culture diverse attorno a un obiettivo: difendere e migliorare la Toscana, per farne il laboratorio di un’Italia più giusta. Ci siamo uniti perché divisi abbiamo consegnato il Paese a Giorgia Meloni». 🔗 Leggi su Lanazione.it

furfaro e il voto toscano uniti si vince ma non basta ora serve un8217idea di paese

© Lanazione.it - Furfaro e il voto toscano: “Uniti si vince, ma non basta. Ora serve un’idea di Paese”

Scopri altri approfondimenti

furfaro voto toscano unitiFurfaro e il voto toscano: “Uniti si vince, ma non basta. Ora serve un’idea di Paese” - Firenze, 17 ottobre 2025 – Onorevole Marco Furfaro, la vittoria in Toscana con il 54% è merito ... Lo riporta lanazione.it

Giani alla festa dell’unità nella roccaforte di Furfaro - Modello Toscana da valorizzare e migliorare, perché diventi un esempio di efficienza e unità. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Furfaro Voto Toscano Uniti