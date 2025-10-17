Firenze, 17 ottobre 2025 – Onorevole Marco Furfaro, la vittoria in Toscana con il 54% è merito del campo largo o avreste potuto farcela da soli? «Solo politici privilegiati, che giudicano il mondo dal divano, possono pensare di farcela da soli. Il merito di questa vittoria straordinaria è di un lavoro collettivo, non di un’operazione politicista. Abbiamo costruito una coalizione larga e credibile, capace di tenere insieme culture diverse attorno a un obiettivo: difendere e migliorare la Toscana, per farne il laboratorio di un’Italia più giusta. Ci siamo uniti perché divisi abbiamo consegnato il Paese a Giorgia Meloni». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furfaro e il voto toscano: “Uniti si vince, ma non basta. Ora serve un’idea di Paese”