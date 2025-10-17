Fuori la prima casa dal calcolo Isee | perché la misura nella manovra può aiutare le famiglie
Nella manovra economica 2026 approvata oggi in Consiglio dei ministri c'è l'esclusione della prima casa dal calcolo ISEE, con un limite catastale che potrebbe essere poco sotto i 100mila euro. Giorgia Meloni in conferenza stampa: "Escludiamo dal calcolo dell'Isee la prima casa con un limite di valore catastale. Abbiamo sempre detto che la prima casa è sacra". 🔗 Leggi su Fanpage.it
