Fuori la prima casa dal calcolo Isee | perché la misura nella manovra può aiutare le famiglie

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella manovra economica 2026 approvata oggi in Consiglio dei ministri c'è l'esclusione della prima casa dal calcolo ISEE, con un limite catastale che potrebbe essere poco sotto i 100mila euro. Giorgia Meloni in conferenza stampa: "Escludiamo dal calcolo dell'Isee la prima casa con un limite di valore catastale. Abbiamo sempre detto che la prima casa è sacra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

