Fuori dalla Royal Family William e Kate la notizia è clamorosa | Decisione durissima
La famiglia reale britannica si prepara ad affrontare una nuova tempesta mediatica. Il libro postumo di Virginia Giuffre, intitolato Nobody’s Girl, promette di sollevare il velo su nuovi e inquietanti dettagli legati allo scandalo Jeffrey Epstein e al coinvolgimento del principe Andrea. Il memoir, che uscirà in Italia il 21 ottobre per Bompiani, sta già facendo tremare Buckingham Palace. A temere maggiormente le conseguenze della pubblicazione sarebbero i principi di Galles, William e Kate, da tempo impegnati a proteggere la reputazione della monarchia britannica. Secondo alcune fonti vicine a Closer, i due avrebbero “ serrato i ranghi ” per fronteggiare l’impatto mediatico del libro e per attuare una definitiva rottura con Andrea di York e Sarah Ferguson. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’incarico come membro della Royal Commission for AlUla potrebbe essere tra le prime a saltare. E, a seguire, stessa sorte toccherà a tutte quelle che provengono da Stati fuori dall’Unione europea, come le americane. Gli effetti della norma anti-Renzi presto - facebook.com Vai su Facebook
Sedie da 200 kg e bagni rinforzati, il Sumo sbarca a Londra. Torneo al Royal Albert Hall, è solo la seconda volta che viene disputato fuori dal Giappone #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/10/15/sedie-da-200-kg-e-bagni-rinforzati-il-sumo-sbarca-a-lon - X Vai su X
“Fuori dalla Royal Family”. William e Kate, la notizia è clamorosa: “Decisione durissima” - La famiglia reale britannica si prepara ad affrontare una nuova tempesta mediatica. Da thesocialpost.it
Re Carlo dà l’addio, fuori subito dalla Famiglia Reale! - Il sovrano ha preso una decisione destinata ad avere conseguenze molto serie a Palazzo. diregiovani.it scrive
Dal taxi di Filippo ai tunnel del Palazzo, le vie di fuga segrete della royal family - La royal family britannica userebbe porte, tunnel e auto segrete per spostarsi dentro e fuori dal Palazzo in totale riservatezza ... Segnala msn.com