17 ott 2025

La famiglia reale britannica si prepara ad affrontare una nuova tempesta mediatica. Il libro postumo di Virginia Giuffre, intitolato Nobody’s Girl, promette di sollevare il velo su nuovi e inquietanti dettagli legati allo scandalo Jeffrey Epstein e al coinvolgimento del principe Andrea. Il memoir, che uscirà in Italia il 21 ottobre per Bompiani, sta già facendo tremare Buckingham Palace. A temere maggiormente le conseguenze della pubblicazione sarebbero i principi di Galles, William e Kate, da tempo impegnati a proteggere la reputazione della monarchia britannica. Secondo alcune fonti vicine a Closer, i due avrebbero “ serrato i ranghi ” per fronteggiare l’impatto mediatico del libro e per attuare una definitiva rottura con Andrea di York e Sarah Ferguson. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - "Fuori dalla Royal Family". William e Kate, la notizia è clamorosa: "Decisione durissima"

"Fuori dalla Royal Family". William e Kate, la notizia è clamorosa: "Decisione durissima"

