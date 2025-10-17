Fuoco all’utilitaria di un artigiano le fiamme avvolgono anche l’auto vicina

TRICASE – Brucia una vettura nel basso Salento. Nel cuore della notte, intorno alle 3, una Fiat Panda ha preso misteriosamente fuoco in una strada di Tricase: il fuoco ha coinvolto anche quella accanto. È accaduto in via Carducci, nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina, dove le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

