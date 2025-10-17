Funicolare di Mergellina chiusa fino al 25 ottobre | l' annuncio di Anm
Anm informa che fino al 25 ottobre 2025, per consentire attività di manutenzione straordinaria, la funicolare di Mergellina resterà chiusa al pubblico. Da venerdì 17 a sabato 25 sarà attiva dalle ore 7.00 alle ore 20.00 la navetta 621 sulla tratta Mergellina-via Manzoni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
