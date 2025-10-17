Funerali oggi dei carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano La diretta
Padova, 17 ottobre 2025 – Bandiere a mezz'asta in tutta Italia per i funerali di Stato di oggi, a partire dalle 16 nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell’esplosione del casolare di Castel D' Azzano, nel Veronese ( le foto della camera ardente ) Le esequie saranno presiedute da monsignore Gianfranco Saba, ordinario militare per l’Italia. E mentre Il Sim Carabinieri ha chiesto al sindaco di Castel D' Azzano, Elena Guadagnini, l’intitolazione delle vie della strage ai 3 militari perché “quanto avvenuto rappresenta una lacerante ferita nella storia dell'Arma dei Carabinieri, nella vita delle famiglie dei militari deceduti e nell'intera comunità civile e militare” sono attese nella Basilica le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
