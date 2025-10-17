Funerali di Stato per i carabinieri uccisi a Verona il figlio di una delle vittime | Aveva un grande senso di responsabilità L’abbraccio commosso con Mattarella – Il video

«Sono qui per parlare di mio padre, ha dedicato tutta la sua vita al dovere, al servizio e all’amore. Ha scelto una strada fatta di coraggio, sacrificio». Sono le parole di Christian, figlio di Valerio Daprà, uno dei tre carabinieri morti nella tragica esplosione avvenuta a Castel d’Azzano. «Per lui era importante il senso di responsabilità, sempre present? in lui insieme alla pacatezza queste sono le qualità che ha sempre cercato di trasmettermi e anche se questa tragedia me lo ha strappato voglio credere che queste sue qualità continuino a parlarmi nel silenzio mentre onorerò la sua memoria», ha aggiunto durante il suo intervento ai funerali di Stato. 🔗 Leggi su Open.online