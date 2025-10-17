Funerali di Stato per i carabinieri morti a Padova oggi Mattarella e Meloni – La diretta
Funerali di Stato per i tre carabinieri morti nella strage di Castel d’Azzano, nel Veronese, il 14 ottobre scorso. Davide Bernardello, padovano di 36 anni, Marco Piffari e Valerio Daprà, entrambi bresciani di 56 anni, hanno perso la vita nell’esplosione del casolare dei fratelli Ramponi, Maria Luisa, Dino e Franco. La camera ardente oggi è aperta dalle 6 alle 14 mentre le esequie sono in programma per le 16 nella Basilica di Santa Giustina, a Padova. Previsto l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni. Funerali di Stato per i tre carabinieri morti a a Castel D’Azzano – La diretta Inizio diretta: 171025 12:00 Fine diretta: 171025 18:00 11:30 171025 Meloni posta le foto delle vittime: "Eroi silenziosi, non saranno dimenticati" “Oggi l’ultimo saluto a Davide, Marco e Valerio: tre carabinieri che hanno servito l’Italia con onore e dedizione fino all’ultimo istante. 🔗 Leggi su Lapresse.it
