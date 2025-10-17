Funerali di Stato per i 3 carabinieri morti nell’esplosione Mattarella Meloni e migliaia di cittadini presenti
Un lungo applauso e tanta commozione. Il funerale di Stato di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari – i tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano, nel Veronese – è iniziato poco dopo le 16 nella Basilica eretta in onore di Santa Giustina protomartire di Padova. Ad assistere alle esequie, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, ma anche tanti cittadini e cittadine: in mille all’interno della Basilica, oltre duemila sul sagrato e nel lobo di Prato della Valle. “La vittoria sul mondo e sul male è anche l’amore di chi serve la patria, cioè il prossimo, garantendo la giustizia”, ha sottolineato l’arcivescovo Gian Franco Saba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
