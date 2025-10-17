Funerali di Stato dei 3 carabinieri uccisi a Castel d' Azzano presenti le alte cariche della Repubblica Mattarella commosso - DIRETTA
Presenti anche Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Guido Crosetto, Elly Schlein e molte altre personalità politiche; le esequie a Padova Nel pomeriggio di oggi, Padova ha accolto con profonda commozione e solenne raccoglimento i funerali dei tre carabinieri caduti nell'esplosione del casolare a.
I funerali di Stato dei 3 carabinieri morti nell'esplosione di Verona: "Hanno servito la patria con amore" - Si tengono oggi, venerdì 17 ottobre, nella Basilica di Santa Giustina, a Padova, i funerali dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernadello e Marco ...
Esplosione a Verona, funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi. Mattarella e Meloni vicini ai familiari - Sono iniziati a Padova nella basilica di Santa Giustina In Prato della Valle i funerali di Stato dei tre ...
Oggi funerali di stato dei carabinieri morti nell'esplosione, promossi con nuovi gradi: presenti Mattarella e Meloni - Diretta tv su Rai uno oggi pomeriggio alle 16 per i funerali di stato dei tre carabinieri uccisi a Castel D'Azzano: Valerio Daprà, Davide Bernardello ...