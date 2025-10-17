Funerali di Stato a Padova per i tre carabinieri morti a Castel d' Azzano | la diretta
Inizia alle ore 16 di venerdì la cerimonia funebre dei tre carabinieri che hanno perso la vita a Castel d'Azzano nella notte tra il 13 ed il 14 ottobre, in seguito all'esplosione del casolare dove viveva la famiglia Ramponi, che si trova ora in stato di arresto. A Padova, nella basilica di Santa. 🔗 Leggi su Veronasera.it
LIVE Padova, i funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel d'Azzano
Oggi funerali di stato dei carabinieri morti nell'esplosione, promossi con nuovi gradi: presenti Mattarella e Meloni
A Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano - A Padova oggi pomeriggio i funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi nell'esplosione di Castel D'Azzano (Verona).
Carabinieri morti nell'esplosione a Verona, nel pomeriggio i funerali di Stato a Padova
Funerali di Stato a Padova per i carabinieri uccisi, folla alla camera ardente. In arrivo Mattarella e Meloni - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova, ieri, la prima ad entrare è l'auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà.