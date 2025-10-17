Funerali dei carabinieri a Padova il dolore e il ricordo delle famiglie delle tre vittime

Funerali a Padova per i tre carabinieri morti a Castel d’Azzano. I colleghi e i familiari li hanno ricordati come simboli di coraggio e dedizione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Funerali dei carabinieri a Padova, il dolore e il ricordo delle famiglie delle tre vittime

